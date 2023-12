Suure-Jaani kiriku katuse tarvis kogunes toetuskontserdiga ligi 2500 eurot

"Toetuskontserte plaanime korraldada ka uuel aastal, aga praegu kestab kirikus veel annetusmüük. Nii et tulge, soetage väärt jõulu- või muid kinke või midagi head endale," ärgitas vaimulik.

Mitu aastat on olnud Viljandimaa vanima pühakoja, XIII sajandi keskel ehitatud kiriku katusel näha töömeeste toimetamist. Sõelapõhjana läbisadavast laastukatusest vahetati 2021. ja 2022. aastal kooriruumi osa, mis sai kivikatte. Järgmisena taastati pikihoone katus kandekonstruktsioonide juures. Kui raha kokku saadakse, viib teine etapp uue kivikatuse paigaldamiseni ning loodetavasti tööde kavakohase valmimiseni 2024. aastal.

"Abikäe on ulatanud riik muinsuskaitseameti kaudu – ilma selleta ei suudakski. Teine toetaja on kuni 2022. aastani olnud Põhja-Sakala vald. Kolmas pool on meie inimesed koguduses ja annetajad," rääkis Hedi Vilumaa detsembri algul.