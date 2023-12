Kaks kuud said kortermaja elanikud narkokaubitsemist pealt vaadata ning ehkki pärast tabamist ütles 19-aastane noormees politseinikele, et oli püüdnud oma tegevust niivõrd-kuivõrd varjata, teadsid juba lapsedki, mis nende kodumajas tehakse.

Mida naabrid ei teadnud, oli see, et politseinikud hoidsid narkokaubitsejatel kindlalt silma peal. Kriminaalasi nende tabamiseks oli algatatud juba 2022. aasta 9. detsembril, kui politseil ja prokuratuuril tekkis aimdus, et Viljandis tegutseb noorukite rühm, kes kaupleb amfetamiiniga.