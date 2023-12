Jaani kiriku õpetaja Marko Tiitus on jõulujumalateenistuseks valmis. Ta tunneb rõõmu taastatud kroonlühtrite üle, mis peaksid jõuluõhtu teleülekandele rohkem sära andma.

Tänavuse jõuluõhtu kõige suurema jälgijate hulgaga jumalateenistus peetakse Viljandi Jaani kirikus. Kohal on vabariigi president Alar Karis ning teenistust kannab üle Eesti Televisioon.

Viljandi praost ja Viljandi Jaani kiriku vaimulik Marko Tiitus ütles, et see oligi president Alar Karise soov, et tänavune teleülekandega jõulujumalateenistus oleks Viljandis.