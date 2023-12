Kui inimesekujulised robotid on seni toimetanud peamiselt raamatukaante vahel ja filmilinal, siis lähiaastad toovad nad suuremates kogustes pärisellu. Tesla ja Elon Musk on juba esitlenud robotit nimega Optimus, mis peaks varsti müüki tulema ning mida saab osta umbes 20 000 dollari eest iga soovija. Samas on võimalik, et mõni tootja jõuab Teslast ette. Koduroboteid arendavad Hiina kõrval nii Apple kui Google. Ja sajad teised. Tulevik on põnev.