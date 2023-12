Sarja korraldamise on ka sel hooajal ette võtnud Sakala suusaklubi koos Viljandi vallaga, et pakkuda rõõmu nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele, nagu varasemad hooajad on näidanud. Korraldajate sõnul julgustab see sari ka harrastajaid ja tervisesportlasi suusatama ning sarjas osalemine on neile hea võimalus nädala keskel treeninguid mitmekesistada. Ühtlasi pakub see sari võimalust saada aimu oma sportlikust vormist ning ka võrdlusmomenti teistega.