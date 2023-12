Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna klimatoloog Ain Kallis tõdes, et aastaaegasid on õige mitmesuguseid.

«Üks neist on see, mis sõltub vaid astronoomilistest teguritest, maakera telje kaldenurgast. Need tegurid tähistavad aega, mil Päike läbib oma näival teekonnal, niinimetatud ekliptika tasapinnal teatud punkte,» kõneles ta. «Kuna Maa orbiit ümber Päikese pole kena ring, need sesoonide algused veidi muutuvad. Tänavu algab astronoomiline talv meie aja järgi täpselt kell 5.27.»