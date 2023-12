Abilinnapea Kavi Märtini sõnul pole WC sulgemiseks üht konkreetset põhjust, vaid neid on kokku jooksnud mitu. Üks neist on kindlasti majanduslik, sest kui 20-sendistes on linn aastas sealt tulu teeninud umbes 400 eurot, siis kulu on olnud 11 500 eurot. Teise põhjusena nimetas Märtin asjaolu, et keldris asuvasse käimlasse ratastooliga ei pääse.