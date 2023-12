Kas Eesti seni suhteliselt väikse riigivõla suurendamine on hea või halb mõte, kuulub pigem majandus- ja riigiteadlaste eri koolkondade väitlusesse. Annus tõtt on selles, et võlg on võõra oma, ent nutikalt planeeritud riigivõlg ja eraisiku näiteks soojamaareisiks võetav tarbimislaen on siiski kaks ise asja. Teadlikult võetud eesmärgipärane laen on enamasti kasulik.