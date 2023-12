Viiratsi rahvamajast tahetakse poolteise miljoni euro eest teha kogukonnamaja

Viiratsi rahvamaja on püstpalkhoone, mida aastakümnete jooksul on palju ümber ehitatud.

Et Viiratsi rahvamaja paremini ära kasutada, on Viljandi vallavalitsusel kavas ehitada see ümber kogukonnamajaks. Selleks on küsitud riigilt toetust, 1,6 miljoni euro suurusest kogumaksumusest on valla omaosalus 650 000 eurot.