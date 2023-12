Politsei hoiatab: end ametnikena esitlevad kelmid on taas aktiveerunud

Viljandi politseijaoskonna juhi Margus Sassi sõnul on politseile viimasest ööpäevast Lõuna-Eestist teada kolm samasugust juhtumit. "Võrumaal elav mees sai eile vene keelt kõnelevalt ning end politseinikuna esitlenud kelmilt kõne, milles räägiti kahtlastest tehingutest tema arvelduskontol. Inimesele saadeti väidetavast politsei töötõendist foto ning tal paluti kahtlaste tehingute lõpetamiseks edastada oma isikukood ja sisestada Smart-ID koodid. Võrumaa mees seda ka tegi ning avastas siis äkki, et tema kontolt on kadunud 555 eurot. Mees suundus panka ja lasi oma konto sulgeda, vahetas oma koodid ning pöördus siis politsei poole," selgitas Sass.