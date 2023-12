Tulevast aastast peab ehitajatel olema kaart taskus

Maksu- ja tolliameti arendusspetsialisti Siim Tamme sõnul on paljudele ehitajatele selline lahendus tuttav näiteks põhjanaabrite praktikast, kus on Valtti-kaart läbipääsutõendiks kasutusel.

«Ühtse kaardiga tööaja registreerimise eesmärk on tagada aus konkurentsikeskkond. See tähendab, et ehitusplatsil tegutsevad nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu,» lisas ta.