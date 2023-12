66 kuud järjest seenel

Lund jagus looduses samuti, kohati pidi ta seeni otsides kahlama kümne kuni kahekümne sentimeetri sügavuses märjas lumes. Võimalik, et mõned kübarakandjad olid veel lume all peidus.

Lisaks leidis Bergmann mitu teist liiki seeni. Ühes tundis ta ära kollase kõhriku, teiste puhul selgus hiljem asjatundlikku abi küsides, et ilmselt kasvas ühe oksa küljes lehtersüldik ja maas olevad tegelased esindasid nööbiku perekonda.

Tulles aga veel tagasi seente juurde, siis mis on selle viie ja poole aasta jooksul olnud kõige väiksem saak, millega on Rita Bergmannil tulnud leppida? «Seda ma meenutada ei suudagi, aga ilmselt oli see mõni lumine ja külm talvekuu, mil ka puidu-sametkõrgeseid oli raske leida, aga päris ilma samuti ei jäänud.»