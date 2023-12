Tänavu aasta esimeses pooles Mulgimaa arenduskoja tegevjuhiks valitud Erich Palm (keskel) pani ameti maha. Et seda seda plaanib teha ka teine arenduskoja töötaja, on tarvis koda kiiresti uuesti inimestega täita. Foto on tehtud sügisel Mulgi lipu päeval Mustlas.

Foto: Marko Saarm