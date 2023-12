VILJANDI FOLGIPIDU ⟩ Sooduspassid kadusid rekordkiirusel

"Meile on suur rõõm ja üllatus, et festivalipassi esimese hinnaga kogus müüdi 1. detsembril läbi üheksa tunniga, mis on kõigi aegade rekord," lausus festivali pealik Ando Kiviberg. "See annab meile kinnitust, et meie publik usaldab meie kvaliteeti ja sisu veel enne esinejate väljakuulutamist. Oleme selle eest väga tänulikud ja meelitatud ning see lubab meil uskuda, et külastajad on saanud hea festivalikogemuse ja tahab seda igal aastal taas nautima tulla."