See, et meie ilmaolud on heitlikud, on kõigile teada. Muidugi kui vaadata mõne kaugema maa looduskatastroofe, võime meie siin Läänemere läheduses ikka suhteliselt õnnelikud olla. Aga asju ilustada pole samuti mõtet: kogemused näitavad, et elektrikatkestused üha sagenevad ja ajaliselt ka pikenevad.