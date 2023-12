Viljandi Suveooper pühendatakse Eri Klasile

"See saab olema nagu öine kontinentidevaheline muusikaline lend," rääkis peakorraldaja ja kunstiline juht Jüri Leiten. "Just see iseloomustaski maestro Eri Klasi tavapärast tööelu ja lemmikheliloojaid ning orkestreid, mida ta juhatas üle saja oma elu jooksul. Olles tihe külaline Ameerikas, kasutas ta tihti Pan American World Airwaysi lende ning töötas pikkadel lendudel partituuride ja kontsertide ettevalmistamisega."