"Meil on suur rõõm, et oleme sel aastal saanud oma meeskonnaga öelda tere tulemast kolmele paarile kaksikutele," rääkis Viljandi haigla vastutav ämmaemand Anne-Liis Pärna. "Kaks paari neist sündisid vaginaalselt ehk loomulikul teel. Väga tore on ka see, et kõigisse kolme perre sündis üks poiss ja üks tüdruk."