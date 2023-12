Pühapäeval kella nelja paiku said Mustla poetöötajad ja kliendid meeldiva üllatuse osaliseks, kui veerandsajapealine Mulgi segakoor nagu üks mees kauplusse sammus ja seal jõululaulul kõlada lasi. Et Mustla peatänava ääres on vastamisi kaks poodi, siis anti ka üllatuskontsert mõlemas.