Kui Sakala ajakirjanik kella kümne ajal ühe Tallinna tänaval kukkunud pensioniealise naise püsti oli aidanud, ütles too, et oli ise valesti astunud, ning teeolude üle ta pahameelt ei avaldanud. Kinnitas, et temaga on kõik korras, oli vaid märjaks saanud ja vajas tõusmiseks abi. Mõni minut hiljem tuli püsti aidata üht kukkunud inimest Tartu tänaval. Ka tema viga ei saanud.