Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Maarja Evert tähendas, et kukkumise tõttu on inimesi viimasel ajal erakorralise meditsiini osakonda pöördunud, kuid on keeruline välja võtta, kes on nende hulgast sinna sattunud libeduse tõttu, sest kõik ei selgita oma kukkumise põhjust.