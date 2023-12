Puuluup sai välisministeeriumi preemia

"Puuluup ristab oma Hiiu kandleid ja elektroonikat miksiva muusikaga Eesti pärimust tänapäevaste muusikastiilidega ning on armastatud nii kodumaal kui ka äratanud suurt huvi üle maailma," ütles välisminister Margus Tsahkna reedel preemiat kätte andes. "Kultuuridiplomaatias on Eesti kultuuripärandi ja meie olemuse tutvustamine maailmas väga olulisel kohal ja Puuluup on teinud seda silmapaistvalt hästi."

Esimest korda anti välisministeeriumi kultuuripreemia välja 2010. aastal ning tänavu tunnustatakse loomeinimesi juba neljateistkümnendat korda. Varasematel aastatel on preemia saanud teiste seas ansambel Trad.Attack!, tänavakunstnik Edward von Lõngus, Arvo Pärt, Imbi Paju, Ewert and The Two Dragons, Kalle Kasemaa, ERSO, Anne Erm, Kristiina Ehin, mängufilmi "Mandariinid" tegijad ja Louis Kahni sihtsasutus.