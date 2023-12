Kõrvalteed on kaetud enamasti jääga ning kohati on jää ka vee all peidus.

Pühapäeval alanud sula on toonud kõrvalteedele väga jäised olud ning liiklejatel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Viljandi maakonnaliinidel sõitvad bussid on kõik liinil, aga juhtidele on antud korraldus olla äärmiselt ettevaatlik ning seetõttu on mõni buss graafikust maas.