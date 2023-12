Tänavune jõulujooks viis Heimtalisse

Start anti pühapäeval kell 12 raudteetammi juurest ning sealt kulges rada Heimtali teele. Kui muidu on joostud metsa vahelt Looti Lutsu talu juurde, siis seekord joosti Heimtalisse ja tagasi, sest nagu korraldaja Ants Kuusik reedel Sakalale rääkis, on raudteetammil lumi liiga sügav ja puid tee peal ees, nii et oleks vaja lausa raietöid teha.