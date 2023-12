JÕULUPUU ⟩ Kuidas kuuske toas võimalikult kaua värskena hoida?

Suure-Jaani külje all tegutsev Rohekalda aiand on Viljandi kaubamaja hoovis jõulupuid müümas käinud kümmekonnal aastal ning aiandi perenaise Kairi Kesteri sõnutsi on müük läinud kenasti. "Ei saa kurta, täitsa ilusti ostetakse. Vahepeal on natuke vaiksem ja siis ostmine jälle hoogustub."