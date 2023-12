Korraldaja Lisa Lohu, kes seisab ehtebrändi Lisa Kroeber Jewellery taga, rääkis, et seesugune disainiturg sai teoks teist korda. Esimene oli läinud suvel pärimusmuusika festivali ajal. "Siis mõtlesime, et teeme ühe laada veel jõuluajal ka."

12 müüjat, kes laupäeval kohale olid tulnud, on Lohu meelest ühe väikelinna kohta päris palju. "Meie fookus oli sellel, et kõik tooted oleks Viljandis tehtud ja ise tehtud – et ei oleks masstoodang. Tegelikult on meil selliseid ettevõtmisi veelgi, aga jõuluaeg on selline, et väga paljud ei saanud tulla."