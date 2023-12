Rikkeid otsivad Andrus Rauba (esiplaanil) ja Andri Martinson olid just ühe liinivahe üle kontrollinud ning suundusid autoga järgmisse kohta.

"Üle 15 tunni me tööpäevi lasta ei taha," tunnistas reede ennelõunal Mulgi vallas Abja-Vanamõisa küla lähedal järjekordset rikkekohta otsiv elektrimees Andrus Rauba. Novembri eelviimasest nädalast on temal ja ta kolleegidel olnud puhkamiseks need napid tunnid, mis ööuneks vajalikud.