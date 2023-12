Politsei: kelmid kasutavad terviseandmete leket petuskeemis

Eile andsid politsei, prokuratuur ja andmekaitse inspektsioon teada, et osaühingust Asper Biogene on lekkinud suur hulk inimeste terviseandmeid. Kelmid kasutavad ära avalikuks tulnud ettevõttes toimunud andmeleket. Inimesele helistatakse ning antakse teada, et tema terviseandmed on lekkinud, ning seejärel küsitakse lisaküsimusi. Kelmide tegelik eesmärk on kätte saada inimeste pangakontoga seotud andmed ja raha. Halvimatel juhtudel võivad nad hakata ka raha välja pressima. Kui keegi sellise kõne saab, tuleb see kohe katkestada ja pöörduda politseisse.