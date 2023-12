Tallinna suurkaupmehe rajatud Viljandi kaubamaja ehitasid edasi põllumehed

Aga ehitatud on see punastest tellistest hoone ikka kaupluseks. 1907. aastal rajas Tallinna kaupmees Christian Rotermann Tallinna tänav 3 kinnistule oma kaubamaja filiaali. Rotermanni kvartal on praegugi pealinnas väga tuntud piirkond, kus tegutsevad nii poed kui söögikohad.