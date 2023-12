"Kogunemine on ikka Jakobsoni kooli juures ja stardipaik raudteetammi juures, aga me ei jookse mööda raudteetammi," ütles jooksu korraldaja Ants Kuusik. Ta selgitas, et seal on lumi praegu liiga sügav ja puid on tee peal ees, nii et oleks lausa raietöid vaja teha. Sestap läheb jooks mööda teed Heimtalisse, Heimtali tõusust üles ja siis hobusetallide juures on pöördepunkt tagasi.