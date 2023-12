Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla märkis, et Viljandimaal on amet riigiteedele langevate puudega lausa hädas.

«Võib ütelda, et iga päev langeb teedele kümneid puid. Täpset arvu on võimatu öelda, sest neid juhtumeid on lihtsalt nii palju,» kõneles ta. «Suureks abiks on päästeamet, kes reageerib peamiselt sellistele teadetele, kus murdunud puu tõttu läbipääs puudub. Lähipäevadeks prognoositakse õhutemperatuuri tõusu plusspoolele, mis muudab lume raskemaks ning olukord muutub tõenäoliselt veelgi keerulisemaks.»