Homme stardib Suure-Jaanis Põhja-Sakala suusasari

Nagu ütles Põhja-Sakala valla spordikorraldaja Raivo Nõmm, kes veab homme algavat sarja, on seal kandis palju väga heas seisus suusaradu, mis sobivad igale tasemele. Homme algav sari on tema sõnutsi maakonnas suusatajatele sel hooajal esimene ja eristub seni toimunutest, sest kahel etapil sõidetakse staadionil. "See peaks sobima igale inimesele, kes ei taha mäest üles või alla sõita. See võiks olla esimene hea proov, kus saab ilma kukkumata sõita," rääkis Nõmm.