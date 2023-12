Otsimiskuulutust on Facebookis näinud ka Viljandi loomade varjupaiga juhataja Siiri Mängli ning tema märkis, et kasside puhul pakuvad omanikud leiutasu suhteliselt harva ja need summad ei ole kindlasti suured. "Koerte puhul on küll näha olnud suuri summasid, aga praegune 750 eurot kassi leidjale näitab, et inimene hoolib oma loomast ja too on talle pere liige." Siinkohal ei mängi Mängli sõnul rolli asjaolu, kas kaotsiläinu on kalli raha eest ostetud tõukass või lihtsalt lemmik.