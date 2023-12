Prognoos lubab lume hoogsat sulamist

Kas jõuludeks jääb veel mõnda kohta lund alles või sulab maa täiesti mustaks, selgub peagi. Ilmaennustuste järgi on sooja oodata ehk isegi üle viie kraadi ning sajab vihma.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles neljapäeva hommikul, et kui õhutemperatuur tõuseb viie või enama kraadini ning sajab tugevasti vihma, kahaneb lume paksus kõvasti.

«Et jõuludeks igalt poolt päris ära sulab, ei tahaks siiski uskuda. Mingi lumi kuskil maha jääb, aga suusatamise jaoks see ilmselt ei kõlba,» kõneles ta. «Kus lund jagub praegu kümne sentimeetri ringis, seal jääb järele vaid kirme.»

Viljandi ilmajaama vaatlusplatsil on saanud lume paksust järjepidevalt mõõta alates 20. novembrist, mullu jäi lumi maha kaks päeva varem. Õhutemperatuur on Viljandis alla null kraadi püsinud 24. novembri pärastlõunast saadik.

Loodla lisas, et Eesti detsembrikuine lume paksuse rekord on 85 sentimeetrit ning see mõõdeti 1988. aasta 20. detsembril Võrumaal Haanjas.