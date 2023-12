Vaata üle, milliseid maksumuudatusi toob endaga kaasa 2024. aasta

Maksu- ja tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja Tiina Normak märkis, et kõige suuremat sihtrühma puudutav maksumuudatus on järgmisel aastal käibemaksumäära tõus kahe protsendi võrra, 22 protsendile. «See tähendab lihtsustatult, et kui seni on kaupmees pidanud 10-eurose toote pealt riigile käibemaksu tasuma kaks eurot, siis alates jaanuarist on see summa 2 eurot ja 20 senti.»