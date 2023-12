Vorm on Sihil oma sõnutsi ehk paremgi kui suvel, ent komistuskiviks sai jalale harjumatu rada. «Võib-olla see ettevalmistus … seal oli ikkagi päris raske rada. Polnud valmis selleks, et hästi mudane on. Mul on ehk see jala tugevus natuke nõrgem pool ja kui on mäed ja selline jooks, siis on veidike raskem,» rääkis ta.