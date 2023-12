Kunstnik Marko Mäetamm avas teisipäeval Karksi-Nuias näituse pealkirjaga "Ära tee, isa vaatab!", millel on seni vähe nähtud või üldse mitte eksponeeritud teosed. See on teine näitus Mäetamme lapsepõlvemaal ning ühtlasi on teda sinna tagasi toonud dokumentaalfilm võtted.