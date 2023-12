«Kui lumi novembri lõpus sadas, oli see suhteliselt, ehkki ka mitte ülearu kleepuv. Sellest piisas, et puud said kohevad mütsid ja elektriliinid muutusid vorstideks,» kõneles ta. «Seejärel on lund juurde sadanud ning – olulise tegurina – pole olnud liiga tugevat tuult, mis aidanuks lund maha raputada. Vaatan oma koduaknast välja ja männil on nii ilusad lumepadjad, mida pole enam aastaid näinud.»