Läinud pühapäeval Tallinnas Estonia kontserdisaalis asetleidnud galal, kus jalgpalliaasta parimaid autasustati, lausus Karol Mets videosilla teel, et tänab kõiki hääletanuid, samuti oma treenerit, peret ja elukaaslast, kelle tingimusteta toeta ei oleks ta sellise saavutuseni jõudnud. «Nagu spordis ikka käivad asjad tõusude ja mõõnadega. Nagu meile jalgpallis meeldib öelda, sul on alati järgmine mäng. Meie järgmine mäng on Poolas, kus kaotada on väga vähe, kuid võita väga-väga palju. Selleks et midagi suurt saavutada, peame olema ühtsed ja hoidma positiivset meelt,» kõneles ta.