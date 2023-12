Me ei tea, milline oleks seis praegu Ukrainas, aga ka Euroopas ja maailmas, kui teised riigid ei oleks Ukrainat eri viisil aidanud. Ukraina võitleks edasi, kas või partisanisõjas. Tõenäoliselt oleks olnud veel mitmeid Mariupoli-taolisi tapatalguid ja Butša-sarnaseid jõledusi. Võimalik, et see kõik jätkuks ka praegu, võimalik, et Euroopas oleksid miljonid põgenikud, võimalik, et Venemaa laiutaks Moldovas ja valmistuks ründama NATO riike, mille seas Baltikum oleks kahtlemata ahvatlevaim sihtpunkt.