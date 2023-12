Rebaste küla elanik Mati Kukk seisab elektriliinide all kohas, kus loodus on võimust võtnud.

«Puude ladvad on liinides kinni ja all on selline tihnik, et jänes ka ei pääse läbi,» tähendas Viljandi valla Rebaste küla elanik Mati Kukk, kelle kodus on elekter mitu nädalat vahelduva eduga külas käinud.