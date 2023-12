Tagantjärele on selgeks saanud, et umbes kella neljast pärastlõunal sadas tänava ääres autosid jälgiva kaamera-anduri peale lund nii, et foore juhtiv arvutisüsteem sai sõnumi, nagu Uuel tänaval enam autosid poleks. Selle peale jäigi Centrumi ees ühel suunal sõitjatele põlema vaid punane tuli.