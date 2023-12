Koorid annavad tasuta jõulukontserdi

Viljandi kultuuriakadeemia segakooril on head ajad: lauljaid on üle 40 ning liikmeteks on läbi aegade olnud lisaks tudengitele kooli vilistlased ja õppejõud erinevatelt erialadelt metallikunstnikest kultuurikorraldajateni. Alati on koori ridadesse kuulunud heast seltskonnast ja kõrgest laulukultuurist lugu pidavad sõbrad Viljandi linnast ja maakonnast. Viimase noortelaulupeo ettelaulmise järel anti koorile taas esimene kategooria. Koori dirigendiks on juba paar aastakümmet akadeemia vilistlane Pille Kährik.