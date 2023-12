Olete mõnikord natuke sügavamalt analüüsinud, miks mõni laul meeldib nii, et tekitab suisa patuse naudingu, teine seevastu ajab lausa öökima? Susan Ro­gers on mõelnud. Ja mitte ainult. Ta on kirjutanud sellest haarava raamatu «Nii see kõlab», milles uurib heliliste sümpaatiate või antipaatiate põhjuste teaduslikke tagamaid ning kõneleb sellest, miks meie lemmiklaulud ikkagi on meie lemmiklaulud.