Kaua oodatud rahvarõivaste nõuandekoda teeb uuel aastal uksed valla

Nõuandekoda asub juhtima rahvarõivaste uurija Tiina Jürgen, kes on Viljandi muuseumi etnograafiakogu kuraator. Jürgen rääkis, et Viljandimaa piirkond oli seni ainus, kellel veel sellist rahvarõivaste nõuandekoda polnud, ehkki seda on tahetud siia juba mõnda aega rajada. Viivituse põhjus polnud Jürgeni kinnitusel raha- või huvipuudus, vaid tema tervis. Nüüd, kui ta on kosunud, said vajalikud sammud astutud ning nõuandekoda hakkabki järgmisest aastast tööle.