Kuuskede kaunistamise võistlust on Karksi-Nuia kultuurimajas juba aastaid korraldatud ning see on saanud detsembrikuiseks traditsiooniks. Ka enamik osalejaid on juba vanad tuttavad, kuid lisandub ka uus. Nii oligi tänavuse võitjakuuse teinud perekond Pilk võistlusel teist aastat, mullu sai tema osaks teine koht. Tänavu pärjati teise kohaga Karksi-Nuia raamatukogu kuusk.