Kus sa elad? Maa-ameti kaardilt leiab nüüd 15 Viljandi linnaosa

Juba 2019. aasta mais sai Viljandi linnavalitus maa-ametist kirja, et kohanimeregistrisse soovitakse koguda Eesti linnaosade nimesid, sest need on väärtuslikud kultuuriliselt ning praktilise tähtsusega kinnisvara ostu-müügitehingutes. Toona linnaosade piiritlemiseni aga ei jõutud. Tänavu juuli lõpul võttis maa-amet asja taas üles.