GALERII ⟩ Viljandi noorkotkas pälvis haruldase tunnustuse

Viljandi gümnaasiumi õpilane, Kaitseliidu Sakala maleva Heimtali rühma noorkotkas Reimo Jürjo pälvis haruldase tunnustuse. Nimelt anti Reimole teisel advendipühapäeval Paistu rahvamajas Noorte Kotkaste I järk. See on Eesti oludes erakordne tunnustus. Jürjo on neljas noorkotkas kogu organisatsioonis ja esimene Sakala malevas, kes on selle tasemeni enne täisealiseks saamist jõudnud.