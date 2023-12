Reformierakonna fraktsiooni liikme ja endise mitmekordse ministri Jürgen Ligi sõnul ei saa rahul olla eelarve ega sellise kommentaariga. "See kommentaar on eksitav, sest poliitik ei tohi arvustada prognoosi. See tehakse sõltumatult, mitte tema kõhutunde ja soovi järgi. Poliitiku asi on arvustada eelarve tervist sõltumata majanduse hetkeseisust, pikemas vaates ehk struktuuurselt. Ja kuigi vastab tõele, et järgmine prognoos tõotab tulla halvem kui sügisene, mille järgi tehti eelarve, ei tulene sellest, et eelarve tuleks ümber teha maksulaekumiste vähenemise tõttu. Vastupidi, majanduse kehvemaks läinud olukorras tuleb katsuda riigi kulusid hoida ja sedapidi majandust turgutada, milleks tuleb muidugi rohkem laenu võtta," nentis Ligi.