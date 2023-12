Viljandimaa omavalitsused jätavad töötajad jõulupreemiata

Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp selgitas Sakalale, et vallavalitsus soovib järgmisel aastal tõsta kõigi valla töötajate palka. "Seetõttu on eesmärgiks minna järgmisesse aastasse üle võimalikult suure pangajäägiga. Selline sõnum on edastatud ka allasutustele," andis Tölp mõista, et preemiate või niinimetatud tulemustasude maksmine jääb ära.