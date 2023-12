Nädala hinnasilt ⟩ Kui ravim maksab 300 000 eurot, siis suhtlemine on tasuta

Veebruaris kolmeaastaseks saava Kevin-Sanderi elu päästmiseks kogub Tartu ülikooli kliinikumi lastefond juba tükk aega annetusi, sest lapse vanematel, talle vajaliku ravimi tootjal ja fondil on teadmine, et lubadustest hoolimata tervisekassa aastas 300 000 eurot maksvat ravimit seni kinni ei maksnud. Nõnda kulgeski lapse ja tema vanemate elu annetuste ja headele inimestele lootmise najal. Kui Sakala asja hiljuti uurima hakkas, sest käivitatud on järjekordne annetuskampaania, siis selgus, et tegelikult justkui hakkab maksma küll, juhul kui valitsus detsembris kinnitab otsuse see soodusravimite nimekirja kanda.